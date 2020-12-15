Samsun Ticaret Borsası
15.12.2020 13:27 | Son Güncelleme: 15.12.2020 13:30
Samsun Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı 23 ila 24 liradan satıldı.
Samsun Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı 23 ila 24 liradan satıldı.
STB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürün
|En Düşük (Lira)
|En Yüksek (lira)
|Yemlik arpa
|1,70
|1,70
|Ekmeklik buğday
|1,80
|2,20
|YAĞLI TOHUMLAR
|Ayçiçeği yağlık
|3,50
|3,50
|KURU MEYVELER
|Kabuklu tombul fındık
|23,00
|24,00
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü
Haber Yorumları
500