Samsun Ticaret Borsası
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Samsun Ticaret Borsası

15.12.2020 13:27 | Son Güncelleme: 15.12.2020 13:30
Samsun Ticaret Borsası

Samsun Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı 23 ila 24 liradan satıldı.

Samsun Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı 23 ila 24 liradan satıldı.

STB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürün En Düşük (Lira) En Yüksek (lira)
Yemlik arpa 1,70 1,70
Ekmeklik buğday 1,80 2,20
YAĞLI TOHUMLAR
Ayçiçeği yağlık 3,50 3,50
KURU MEYVELER
Kabuklu tombul fındık 23,00 24,00

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü

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