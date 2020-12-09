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Samsun Ticaret Borsası

09.12.2020 11:19 | Son Güncelleme: 09.12.2020 11:22
Samsun Ticaret Borsası

Samsun Ticaret Borsası'nda (STB) kabuklu tombul fındığın kilogramı 22,50 ila 23 liradan satıldı.

Samsun Ticaret Borsası'nda (STB) kabuklu tombul fındığın kilogramı 22,50 ila 23 liradan satıldı.

STB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürün En Düşük (Lira) En Yüksek (lira)
Yemlik arpa 1,20 1,70
Ekmeklik buğday 1,71 2,03
YAĞLI TOHUMLAR
Ayçiçeği yağlık 4,00 4,00
KURU MEYVELER
Kabuklu tombul fındık 22,50 23,00

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü

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