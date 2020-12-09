Samsun Ticaret Borsası
09.12.2020 11:19 | Son Güncelleme: 09.12.2020 11:22
Samsun Ticaret Borsası'nda (STB) kabuklu tombul fındığın kilogramı 22,50 ila 23 liradan satıldı.
Samsun Ticaret Borsası'nda (STB) kabuklu tombul fındığın kilogramı 22,50 ila 23 liradan satıldı.
STB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürün
|En Düşük (Lira)
|En Yüksek (lira)
|Yemlik arpa
|1,20
|1,70
|Ekmeklik buğday
|1,71
|2,03
|YAĞLI TOHUMLAR
|Ayçiçeği yağlık
|4,00
|4,00
|KURU MEYVELER
|Kabuklu tombul fındık
|22,50
|23,00
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü
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