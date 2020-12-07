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Samsun Ticaret Borsası

07.12.2020 12:11 | Son Güncelleme: 07.12.2020 12:14
Samsun Ticaret Borsası

Samsun Ticaret Borsası'nda (STB) kabuklu fındığın kilogramı 23 ila 26 liradan satıldı.

Samsun Ticaret Borsası'nda (STB) kabuklu fındığın kilogramı 23 ila 26 liradan satıldı.

STB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürün En Düşük (Lira) En Yüksek (lira)
Yemlik arpa 1,55 1,65
Ekmeklik buğday 1,50 2,20
YAĞLI TOHUMLAR
Ayçiçeği yağlık 4,15 4,15
KURU MEYVELER
Kabuklu tombul fındık 23,00 26,00

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü

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