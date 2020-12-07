Samsun Ticaret Borsası
07.12.2020 12:11 | Son Güncelleme: 07.12.2020 12:14
Samsun Ticaret Borsası'nda (STB) kabuklu fındığın kilogramı 23 ila 26 liradan satıldı.
Samsun Ticaret Borsası'nda (STB) kabuklu fındığın kilogramı 23 ila 26 liradan satıldı.
STB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürün
|En Düşük (Lira)
|En Yüksek (lira)
|Yemlik arpa
|1,55
|1,65
|Ekmeklik buğday
|1,50
|2,20
|YAĞLI TOHUMLAR
|Ayçiçeği yağlık
|4,15
|4,15
|KURU MEYVELER
|Kabuklu tombul fındık
|23,00
|26,00
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü
Haber Yorumları
500