Samsun Ticaret Borsası
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Samsun Ticaret Borsası

25.11.2020 13:05 | Son Güncelleme: 25.11.2020 13:08
Samsun Ticaret Borsası

Samsun Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı 23,25 - 24,75 liradan satıldı.

Samsun Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı 23,25 - 24,75 liradan satıldı.

STB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürün En Düşük (Lira) En Yüksek (lira)
Yemlik arpa 1,25 1,40
Ekmeklik buğday unu 1,50 2,20
HUBUBAT MAMÜLLERİ
Razmol dökme 1,37 1,63
KURU MEYVELER
Kabuklu tombul fındık 23,25 24,75

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü

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