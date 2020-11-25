Samsun Ticaret Borsası
25.11.2020 13:05 | Son Güncelleme: 25.11.2020 13:08
Samsun Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı 23,25 - 24,75 liradan satıldı.
Samsun Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı 23,25 - 24,75 liradan satıldı.
STB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürün
|En Düşük (Lira)
|En Yüksek (lira)
|Yemlik arpa
|1,25
|1,40
|Ekmeklik buğday unu
|1,50
|2,20
|HUBUBAT MAMÜLLERİ
|Razmol dökme
|1,37
|1,63
|KURU MEYVELER
|Kabuklu tombul fındık
|23,25
|24,75
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü
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