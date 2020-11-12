Samsun Ticaret Borsası
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Samsun Ticaret Borsası

12.11.2020 10:03 | Son Güncelleme: 12.11.2020 10:06
Samsun Ticaret Borsası

Samsun Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı 23 ila 26,90 liradan satıldı.

Samsun Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı 23 ila 26,90 liradan satıldı.

STB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürün En Düşük (Lira) En Yüksek (lira)
Yemlik arpa 1,70 2,10
Ekmeklik buğday Unu 2,93 2,93
ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ
İnek Sütü 1,82 2,11
KURU MEYVELER
Kabuklu tombul fındık 23,00 26,90

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü

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