Samsun Ticaret Borsası
12.11.2020 10:03 | Son Güncelleme: 12.11.2020 10:06
Samsun Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı 23 ila 26,90 liradan satıldı.
Samsun Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı 23 ila 26,90 liradan satıldı.
STB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürün
|En Düşük (Lira)
|En Yüksek (lira)
|Yemlik arpa
|1,70
|2,10
|Ekmeklik buğday Unu
|2,93
|2,93
|ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ
|İnek Sütü
|1,82
|2,11
|KURU MEYVELER
|Kabuklu tombul fındık
|23,00
|26,90
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü
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