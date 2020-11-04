Samsun Ticaret Borsası
04.11.2020 15:55 | Son Güncelleme: 04.11.2020 16:00
Samsun Ticaret Borsasında (STB) iç fındığın kilogramı 45 - 48,50 liradan satıldı.
Samsun Ticaret Borsasında (STB) iç fındığın kilogramı 45 - 48,50 liradan satıldı.
STB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürün
|En Düşük (Lira)
|En Yüksek (lira)
|Yemlik arpa
|1,36
|1,40
|Ekmeklik buğday
|2,20
|2,20
|YAĞLI TOHUMLAR
|Yağlık ayçiçeği
|4,50
|4,10
|KURU MEYVELER
|İç fındık
|45,00
|48,50
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü
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