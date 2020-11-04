Samsun Ticaret Borsası
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

Samsun Ticaret Borsası

04.11.2020 15:55 | Son Güncelleme: 04.11.2020 16:00
Samsun Ticaret Borsası

Samsun Ticaret Borsasında (STB) iç fındığın kilogramı 45 - 48,50 liradan satıldı.

Samsun Ticaret Borsasında (STB) iç fındığın kilogramı 45 - 48,50 liradan satıldı.

STB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürün En Düşük (Lira) En Yüksek (lira)
Yemlik arpa 1,36 1,40
Ekmeklik buğday 2,20 2,20
YAĞLI TOHUMLAR
Yağlık ayçiçeği 4,50 4,10
KURU MEYVELER
İç fındık 45,00 48,50

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü

İlgili Haberler

Samsun'da pasif iş gücüne 290,4 milyon TL ödeme
Samsun'da pasif iş gücüne 290,4 milyon TL ödeme
Samsun'dan kısa kısa
Samsun'dan kısa kısa
ticaret platformları tüketiciye karşı sorumlu'
ticaret platformları tüketiciye karşı sorumlu"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ersin Tatar Abdülhamit Gül Fahrettin Altun Emmanuel Macron Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Erçel Ajda Pekkan Yıldız Tilbe Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Tisserand Okan Buruk Gökhan Töre Sergen Yalçın Dorukhan Toköz
Daha Fazla İzmir Deprem Joe Biden Seferihisar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Samsun Ticaret Borsası - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.11.2020 15:59:47. #1.15#
title