Samsun Ticaret Borsası
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Samsun Ticaret Borsası

02.11.2020 14:29 | Son Güncelleme: 02.11.2020 14:32
Samsun Ticaret Borsası

Samsun Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı 22,60 ila 22,67 liradan satıldı.

Samsun Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı 22,60 ila 22,67 liradan satıldı.

STB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürün En Düşük (TL) En Yüksek (TL)
Yemlik arpa 1,30 1,61
Ekmeklik buğday 1,80 1,85
YAĞLI TOHUMLAR
Yağlık ayçiçeği 4,10 4,15
KURU MEYVELER
Kabuklu tombul fındık 22,60 22,67

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü

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