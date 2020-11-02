Samsun Ticaret Borsası
02.11.2020 14:29 | Son Güncelleme: 02.11.2020 14:32
Samsun Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı 22,60 ila 22,67 liradan satıldı.
Samsun Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı 22,60 ila 22,67 liradan satıldı.
STB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürün
|En Düşük (TL)
|En Yüksek (TL)
|Yemlik arpa
|1,30
|1,61
|Ekmeklik buğday
|1,80
|1,85
|YAĞLI TOHUMLAR
|Yağlık ayçiçeği
|4,10
|4,15
|KURU MEYVELER
|Kabuklu tombul fındık
|22,60
|22,67
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü
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