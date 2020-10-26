Samsun Ticaret Borsası
26.10.2020 10:25 | Son Güncelleme: 26.10.2020 10:28
Samsun Ticaret Borsası'nda (STB) kabuklu fındığın kilogramı 22,00 ila 25,50 liradan satıldı.
Samsun Ticaret Borsası'nda (STB) kabuklu fındığın kilogramı 22,00 ila 25,50 liradan satıldı.
STB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürün
|En Düşük (Lira)
|En Yüksek (lira)
|Yemlik arpa
|1,40
|1,43
|Ekmeklik buğday
|1,85
|1,90
|YAĞLI TOHUMLAR
|Yağlık ayçiçeği
|4,00
|4,10
|KURU MEYVELER
|Kabuklu tombul fındık
|22,00
|25,50
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü
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