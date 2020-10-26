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Samsun Ticaret Borsası

26.10.2020 10:25 | Son Güncelleme: 26.10.2020 10:28
Samsun Ticaret Borsası

Samsun Ticaret Borsası'nda (STB) kabuklu fındığın kilogramı 22,00 ila 25,50 liradan satıldı.

Samsun Ticaret Borsası'nda (STB) kabuklu fındığın kilogramı 22,00 ila 25,50 liradan satıldı.

STB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürün En Düşük (Lira) En Yüksek (lira)
Yemlik arpa 1,40 1,43
Ekmeklik buğday 1,85 1,90
YAĞLI TOHUMLAR
Yağlık ayçiçeği 4,00 4,10
KURU MEYVELER
Kabuklu tombul fındık 22,00 25,50

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü

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