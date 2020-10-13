Samsun Ticaret Borsası
13.10.2020 12:55 | Son Güncelleme: 13.10.2020 13:02
Samsun Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı 21 ila 22 liradan satıldı.
Samsun Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı 21 ila 22 liradan satıldı.
STB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürün
|En Düşük (Lira)
|En Yüksek (lira)
|Yemlik arpa
|1,30
|1,32
|Ekmeklik buğday
|1,70
|1,95
|ÇEŞİTLİ GIDA ÜRÜNLERİ
|İnek Sütü
|1,73
|1,76
|KURU MEYVELER
|Kabuklu tombul fındık
|21,00
|22,00
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü
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