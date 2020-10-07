Samsun Ticaret Borsası
07.10.2020 12:11 | Son Güncelleme: 07.10.2020 12:14
Samsun Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı 23,26-23,95 liradan satıldı.
Samsun Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı 23,26-23,95 liradan satıldı.
STB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürün
|En Düşük (Lira)
|En Yüksek (lira)
|Yemlik arpa
|1,33
|1,38
|Ekmeklik buğday
|1,83
|1,95
|YAĞLI TOHUMLAR
|Yağlık ayçiçeği
|8,50
|9,00
|KURU MEYVELER
|Kabuklu tombul fındık
|23,26
|23,95
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü
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