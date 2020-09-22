Samsun Ticaret Borsası
Samsun Ticaret Borsası'nda (STB) kabuklu fındığın kilogramı 21,00 ila 21,20 liradan satıldı.
22.09.2020 16:25 | Son Güncelleme: 22.09.2020 16:28
Samsun Ticaret Borsası'nda (STB) kabuklu fındığın kilogramı 21,00 ila 21,20 liradan satıldı.
STB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürün
|En Düşük (Lira)
|En Yüksek (lira)
|Ekmeklik buğday
|1,70
|1,70
|İthal buğday
|1,60
|1,85
|YAĞLI TOHUMLAR
|Yağlık ayçiçeği
|2,70
|3,50
|KURU MEYVELER
|Kabuklu tombul fındık
|21,00
|21,20
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü
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