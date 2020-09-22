Samsun Ticaret Borsası
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Samsun Ticaret Borsası

Samsun Ticaret Borsası'nda (STB) kabuklu fındığın kilogramı 21,00 ila 21,20 liradan satıldı.

Samsun Ticaret Borsası
22.09.2020 16:25 | Son Güncelleme: 22.09.2020 16:28

Samsun Ticaret Borsası'nda (STB) kabuklu fındığın kilogramı 21,00 ila 21,20 liradan satıldı.

STB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürün En Düşük (Lira) En Yüksek (lira)
Ekmeklik buğday 1,70 1,70
İthal buğday 1,60 1,85
YAĞLI TOHUMLAR
Yağlık ayçiçeği 2,70 3,50
KURU MEYVELER
Kabuklu tombul fındık 21,00 21,20

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hamza Dağ Donald Trump Angela Merkel Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Hazal Kaya Halil Sezai Deniz Akkaya Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Sörloth Arda Turan Fatih Terim Mbaye Diagne
Daha Fazla Kaza Adana Çocuk Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Samsun Ticaret Borsası - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.9.2020 16:34:58. #1.15#
title