Samsun Ticaret Borsası
Samsun Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı 21,40 ila 21,45 liradan satıldı.
15.09.2020 17:23 | Son Güncelleme: 15.09.2020 17:27
Samsun Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı 21,40 ila 21,45 liradan satıldı.
STB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürün
|En Düşük (Lira)
|En Yüksek (lira)
|Yemlik arpa
|1,30
|1,35
|Ekmeklik buğday
|1,78
|1,90
|HUBUBAT MAMÜLLERİ
|Dökme buğday kepeği
|2,17
|2,44
|KURU MEYVELER
|Kabuklu tombul fındık
|21,40
|21,45
Kaynak: AA
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