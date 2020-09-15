Samsun Ticaret Borsası
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Samsun Ticaret Borsası

Samsun Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı 21,40 ila 21,45 liradan satıldı.

Samsun Ticaret Borsası
15.09.2020 17:23 | Son Güncelleme: 15.09.2020 17:27

Samsun Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı 21,40 ila 21,45 liradan satıldı.

STB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürün En Düşük (Lira) En Yüksek (lira)
Yemlik arpa 1,30 1,35
Ekmeklik buğday 1,78 1,90
HUBUBAT MAMÜLLERİ
Dökme buğday kepeği 2,17 2,44
KURU MEYVELER
Kabuklu tombul fındık 21,40 21,45

Kaynak: AA

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