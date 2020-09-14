Samsun Ticaret Borsası
Samsun Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı 21 ila 21,30 liradan satıldı.
14.09.2020 15:33 | Son Güncelleme: 14.09.2020 15:36
Samsun Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı 21 ila 21,30 liradan satıldı.
STB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürün
|En Düşük (Lira)
|En Yüksek (lira)
|Yemlik arpa
|1,30
|1,30
|İthal buğday
|1,54
|1,55
|YAĞLI TOHUMLAR
|Yağlık ayçiçeği
|3,20
|3,90
|KURU MEYVELER
|Kabuklu tombul fındık
|21,00
|21,30
Kaynak: AA
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