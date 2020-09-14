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Samsun Ticaret Borsası

Samsun Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı 21 ila 21,30 liradan satıldı.

Samsun Ticaret Borsası
14.09.2020 15:33 | Son Güncelleme: 14.09.2020 15:36

Samsun Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı 21 ila 21,30 liradan satıldı.

STB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürün En Düşük (Lira) En Yüksek (lira)
Yemlik arpa 1,30 1,30
İthal buğday 1,54 1,55
YAĞLI TOHUMLAR
Yağlık ayçiçeği 3,20 3,90
KURU MEYVELER
Kabuklu tombul fındık 21,00 21,30

Kaynak: AA

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