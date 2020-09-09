Samsun Ticaret Borsası
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Samsun Ticaret Borsası

Samsun Ticaret Borsası'nda (STB) kabuklu fındığın kilogramı 21,50 ila 22,35 liradan satıldı.

Samsun Ticaret Borsası
09.09.2020 16:39 | Son Güncelleme: 09.09.2020 16:42

Samsun Ticaret Borsası'nda (STB) kabuklu fındığın kilogramı 21,50 ila 22,35 liradan satıldı.

STB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürün En Düşük (Lira) En Yüksek (lira)
Yemlik arpa 1,30 1,30
Ekmeklik buğday 1,70 1,90
HUBUBAT MAMÜLLERİ
Razmol 1,24 1,36
KURU MEYVELER
Kabuklu tombul fındık 21,50 22,35

Kaynak: AA

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