Samsun Ticaret Borsası
Samsun Ticaret Borsası'nda (STB) kabuklu fındığın kilogramı 21,50 ila 22,35 liradan satıldı.
09.09.2020 16:39 | Son Güncelleme: 09.09.2020 16:42
Samsun Ticaret Borsası'nda (STB) kabuklu fındığın kilogramı 21,50 ila 22,35 liradan satıldı.
STB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürün
|En Düşük (Lira)
|En Yüksek (lira)
|Yemlik arpa
|1,30
|1,30
|Ekmeklik buğday
|1,70
|1,90
|HUBUBAT MAMÜLLERİ
|Razmol
|1,24
|1,36
|KURU MEYVELER
|Kabuklu tombul fındık
|21,50
|22,35
Kaynak: AA
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