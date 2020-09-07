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Samsun Ticaret Borsası

Samsun Ticaret Borsası'nda (STB) kabuklu tombul fındığın kilogramı 22 liradan satıldı.

Samsun Ticaret Borsası
07.09.2020 13:11 | Son Güncelleme: 07.09.2020 13:14

Samsun Ticaret Borsası'nda (STB) kabuklu tombul fındığın kilogramı 22 liradan satıldı.

STB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürün En Düşük (Lira) En Yüksek (lira)
Yemlik arpa 1,14 1,35
Ekmeklik buğday 1,27 1,69
HUBUBAT MAMÜLLERİ
Buğday unu 2,06 2,86
KURU MEYVELER
Kabuklu tombul fındık 22,00 22,00

Kaynak: AA

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