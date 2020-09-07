Samsun Ticaret Borsası
Samsun Ticaret Borsası'nda (STB) kabuklu tombul fındığın kilogramı 22 liradan satıldı.
07.09.2020 13:11 | Son Güncelleme: 07.09.2020 13:14
Samsun Ticaret Borsası'nda (STB) kabuklu tombul fındığın kilogramı 22 liradan satıldı.
STB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürün
|En Düşük (Lira)
|En Yüksek (lira)
|Yemlik arpa
|1,14
|1,35
|Ekmeklik buğday
|1,27
|1,69
|HUBUBAT MAMÜLLERİ
|Buğday unu
|2,06
|2,86
|KURU MEYVELER
|Kabuklu tombul fındık
|22,00
|22,00
Kaynak: AA