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Samsun Ticaret Borsası

Samsun Ticaret Borsası'nda (STB) iç fındığın kilogramı 43,05 ila 43,10 liradan satıldı.

Samsun Ticaret Borsası
02.09.2020 16:01 | Son Güncelleme: 02.09.2020 16:05

Samsun Ticaret Borsası'nda (STB) iç fındığın kilogramı 43,05 ila 43,10 liradan satıldı.

STB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürün En Düşük (Lira) En Yüksek (lira)
Yemlik arpa 1,20 1,35
Ekmeklik buğday 1,69 1,90
HUBUBAT MAMÜLLERİ
Bonkalite 1,63 1,63
KURU MEYVELER
İç fındık 43,05 43,10
Kabuklu tombul fındık 21,50 22,00

Kaynak: AA

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