Samsun Ticaret Borsası
Samsun Ticaret Borsası'nda (STB) iç fındığın kilogramı 43,05 ila 43,10 liradan satıldı.
02.09.2020 16:01 | Son Güncelleme: 02.09.2020 16:05
Samsun Ticaret Borsası'nda (STB) iç fındığın kilogramı 43,05 ila 43,10 liradan satıldı.
STB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürün
|En Düşük (Lira)
|En Yüksek (lira)
|Yemlik arpa
|1,20
|1,35
|Ekmeklik buğday
|1,69
|1,90
|HUBUBAT MAMÜLLERİ
|Bonkalite
|1,63
|1,63
|KURU MEYVELER
|İç fındık
|43,05
|43,10
|Kabuklu tombul fındık
|21,50
|22,00
Kaynak: AA