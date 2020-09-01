Samsun Ticaret Borsası
Samsun Ticaret Borsasında (STB) kabuklu tombul fındığın kilogramı 21,30 ila 21,95 liradan satıldı.
01.09.2020 16:31 | Son Güncelleme: 01.09.2020 16:34
Samsun Ticaret Borsasında (STB) kabuklu tombul fındığın kilogramı 21,30 ila 21,95 liradan satıldı.
STB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürün
|En Düşük (Lira)
|En Yüksek (lira)
|Yemlik arpa
|1,30
|1,40
|Ekmeklik buğday
|1,72
|1,90
|HUBUBAT MAMÜLLERİ
|Dökme buğday kepeği
|1,16
|1,17
|Razmol
|1,26
|1,26
|KURU MEYVELER
|Kabuklu tombul fındık
|21,30
|21,95
Kaynak: AA