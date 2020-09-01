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Samsun Ticaret Borsası

Samsun Ticaret Borsasında (STB) kabuklu tombul fındığın kilogramı 21,30 ila 21,95 liradan satıldı.

Samsun Ticaret Borsası
01.09.2020 16:31 | Son Güncelleme: 01.09.2020 16:34

Samsun Ticaret Borsasında (STB) kabuklu tombul fındığın kilogramı 21,30 ila 21,95 liradan satıldı.

STB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürün En Düşük (Lira) En Yüksek (lira)
Yemlik arpa 1,30 1,40
Ekmeklik buğday 1,72 1,90
HUBUBAT MAMÜLLERİ
Dökme buğday kepeği 1,16 1,17
Razmol 1,26 1,26
KURU MEYVELER
Kabuklu tombul fındık 21,30 21,95

Kaynak: AA

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