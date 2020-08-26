Samsun Ticaret Borsası
Samsun Ticaret Borsası'nda (STB) kabuklu tombul fındığın kilogramı 21,32 ila 22,00 liradan satıldı.
26.08.2020 13:29 | Son Güncelleme: 26.08.2020 13:32
Samsun Ticaret Borsası'nda (STB) kabuklu tombul fındığın kilogramı 21,32 ila 22,00 liradan satıldı.
STB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürün
|En Düşük (Lira)
|En Yüksek (lira)
|Yemlik arpa
|1,20
|1,30
|Ekmeklik buğday
|1,60
|1,76
|HUBUBAT MAMÜLLERİ
|Razmol
|1,51
|1,51
|Bonkalite
|1,67
|1,70
|KURU MEYVELER
|Kabuklu tombul fındık
|21,32
|22,00
Kaynak: AA