Samsun Ticaret Borsası
Samsun Ticaret Borsası'nda (STB) kabuklu tombul fındığın kilogramı 20 ila 21,50 liradan satıldı.
24.08.2020 15:43 | Son Güncelleme: 24.08.2020 15:43
Samsun Ticaret Borsası'nda (STB) kabuklu tombul fındığın kilogramı 20 ila 21,50 liradan satıldı.
STB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürün
|En Düşük (Lira)
|En Yüksek (lira)
|Yemlik arpa
|1,20
|1,35
|Ekmeklik buğday
|1,65
|1,82
|ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ
|İnek Sütü
|1,70
|1,80
|KURU MEYVELER
|Kabuklu tombul fındık
|20,00
|21,50
Kaynak: AA