Samsun Ticaret Borsası
Samsun Ticaret Borsasında (STB) fındık kabuğunun kilogramı 75 kuruştan satıldı.
19.08.2020 14:23 | Son Güncelleme: 19.08.2020 14:48
Samsun Ticaret Borsasında (STB) fındık kabuğunun kilogramı 75 kuruştan satıldı.
STB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürün
|En düşük (lira)
|En yüksek (lira)
|Yemlik arpa
|1,20
|1,40
|Ekmeklik buğday
|1,74
|1,81
|HUBUBAT MAMULLERİ
|Buğday unu (ekmeklik)
|2,20
|2,20
|Razmol
|1,20
|1,20
|KURU MEYVELER
|Fındık kabuğu
|0,75
|0,75
Kaynak: AA