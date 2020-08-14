Samsun Ticaret Borsası
Samsun Ticaret Borsasında (STB) kabuklu tombul fındığın kilogramı 19 liradan satıldı.
14.08.2020 13:57 | Son Güncelleme: 14.08.2020 14:57
Samsun Ticaret Borsasında (STB) kabuklu tombul fındığın kilogramı 19 liradan satıldı.
STB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürün
|En Düşük (Lira)
|En Yüksek (lira)
|Yemlik arpa
|1,30
|1,33
|Ekmeklik buğday
|1,70
|1,75
|HUBUBAT MAMULLERİ
|Buğday kepeği (dökme)
|1,19
|1,23
|Bonkalite
|1,40
|1,63
|KURU MEYVELER
|Kabuklu tombul fındık
|19,00
|19,00
Kaynak: AA