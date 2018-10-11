Samsun Ticaret Borsası
Samsun Ticaret Borsasında (STB) iç fındığın kilogramı 25,20 ila 28,00 liradan satıldı.
Samsun Ticaret Borsasında (STB) iç fındığın kilogramı 25,20 ila 28,00 liradan satıldı.
STB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|HUBUBAT
|Ekmeklik Buğday
|0,90
|2,40
|Kırık Buğday
|0,90
|0,90
|İthal Buğday
|1,31
|1,31
|HUBUBAT MAMULLERİ
|Buğday Kepeği 35 kilogram
|36,42
|36,42
|Bonkalite 40 kilogram
|46,65
|46,65
|YAĞLI TOHUMLAR
|2,31
|2,41
| Yağlık Ayçiçeği
|2,50
|2,50
|KURU MEYVELER
|İç Fındık
|25,20
|28,00
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