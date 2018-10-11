Samsun Ticaret Borsası

Samsun Ticaret Borsasında (STB) iç fındığın kilogramı 25,20 ila 28,00 liradan satıldı.

Samsun Ticaret Borsası

Samsun Ticaret Borsasında (STB) iç fındığın kilogramı 25,20 ila 28,00 liradan satıldı.

STB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİ EN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

HUBUBAT
Ekmeklik Buğday 0,90 2,40
Kırık Buğday 0,90 0,90
İthal Buğday 1,31 1,31
HUBUBAT MAMULLERİ
Buğday Kepeği 35 kilogram 36,42 36,42
Bonkalite 40 kilogram 46,65 46,65
YAĞLI TOHUMLAR 2,31 2,41
Yağlık Ayçiçeği

 2,50 2,50
KURU MEYVELER
İç Fındık 25,20 28,00

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