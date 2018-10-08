Samsun Ticaret Borsası
Samsun Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı 12,50 ila 12,70 liradan satıldı.
Samsun Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı 12,50 ila 12,70 liradan satıldı.
STB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|HUBUBAT
|Yemlik Arpa
|0,90
|0,98
|Mısır
|1,10
|1,17
|Ekmeklik Buğday
|1,00
|1,05
|İthal Buğday
|1,21
|1,47
|HUBUBAT MAMULLERİ
|Buğday Kepeği Dökme
|0,90
|1,00
|YAĞLI TOHUMLAR
|2,31
|2,41
| Yağlık Ayçiçeği
|2,29
|2,34
|KURU MEYVELER
|Kabuklu Fındık
|12,50
|12,70
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