Samsun Ticaret Borsası

Samsun Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı 12,50 ila 12,70 liradan satıldı.

Samsun Ticaret Borsası

Samsun Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı 12,50 ila 12,70 liradan satıldı.

STB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİ EN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

HUBUBAT
Yemlik Arpa 0,90 0,98
Mısır 1,10 1,17
Ekmeklik Buğday 1,00 1,05
İthal Buğday 1,21 1,47
HUBUBAT MAMULLERİ
Buğday Kepeği Dökme 0,90 1,00
YAĞLI TOHUMLAR 2,31 2,41
Yağlık Ayçiçeği

 2,29 2,34
KURU MEYVELER
Kabuklu Fındık 12,50 12,70

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