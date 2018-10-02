Samsun Ticaret Borsası

Samsun Ticaret Borsasında (STB) iç fındığın kilogramı 25 ila 26 liradan satıldı.

Samsun Ticaret Borsası

Samsun Ticaret Borsasında (STB) iç fındığın kilogramı 25 ila 26 liradan satıldı.

STB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİ EN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

HUBUBAT
Ekmeklik Buğday 1,01 1,06
İthal Buğday 1,37 1,47
HUBUBAT MAMULLERİ
Buğday Unu 5 kilogram 9,31 9,90
Buğday Kepeği 35 kilogram 31,83 37,06
YAĞLI TOHUMLAR
Yağlık Ayçiçeği 2,30 2,30
KURU MEYVELER
İç Fındık 11-13 25,00 26,00

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