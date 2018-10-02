Samsun Ticaret Borsası
Samsun Ticaret Borsasında (STB) iç fındığın kilogramı 25 ila 26 liradan satıldı.
Samsun Ticaret Borsasında (STB) iç fındığın kilogramı 25 ila 26 liradan satıldı.
STB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|HUBUBAT
|Ekmeklik Buğday
|1,01
|1,06
|İthal Buğday
|1,37
|1,47
|HUBUBAT MAMULLERİ
|Buğday Unu 5 kilogram
|9,31
|9,90
|Buğday Kepeği 35 kilogram
|31,83
|37,06
|YAĞLI TOHUMLAR
|Yağlık Ayçiçeği
|2,30
|2,30
| KURU MEYVELER
|İç Fındık 11-13
|25,00
|26,00
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