Samsun Ticaret Borsası

Samsun Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı 11,75 - 12,82 liradan satıldı.

Samsun Ticaret Borsası

Samsun Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı 11,75 - 12,82 liradan satıldı.

STB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİ EN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

HUBUBAT
Yemlik Arpa 0,90 0,90
Mısır İrmiği 1,87 2,80
Ekmeklik Buğday 1,00 1,17
İthal Buğday 1,28 1,42
HUBUBAT MAMULLERİ
Mısır Unu 1,39 1,84
YAĞLI TOHUMLAR
Yağlık Ayçiçeği

 2,21 2,50
KURU MEYVELER
Kabuklu Fındık 11,75 12,82

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