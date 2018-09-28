Samsun Ticaret Borsası
Samsun Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı 11,75 - 12,82 liradan satıldı.
Samsun Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı 11,75 - 12,82 liradan satıldı.
STB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|HUBUBAT
|Yemlik Arpa
|0,90
|0,90
|Mısır İrmiği
|1,87
|2,80
|Ekmeklik Buğday
|1,00
|1,17
|İthal Buğday
|1,28
|1,42
|HUBUBAT MAMULLERİ
|Mısır Unu
|1,39
|1,84
|YAĞLI TOHUMLAR
| Yağlık Ayçiçeği
|2,21
|2,50
|KURU MEYVELER
|Kabuklu Fındık
|11,75
|12,82
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