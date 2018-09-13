Samsun Ticaret Borsası

Samsun Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı 13,50 liradan satıldı.

Samsun Ticaret Borsası

Samsun Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı 13,50 liradan satıldı.

STB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİ EN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

HUBUBAT
Yemlik Arpa 0,82 0,84
Ekmeklik Buğday 0,90 1,15
HUBUBAT MAMULLERİ
Buğday Unu Ekmek 50 kilogram 83,00 104,67
Makarna 1,41 2,38
YAĞLI TOHUMLAR
Yağlık Ayçiçeği 2,17 2,35
KURU MEYVELER
Kabuklu Fındık 13,50 13,50
KASAPLIK CANLI HAYVANLAR
Kuzu 275,00 300,00

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