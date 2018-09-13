Samsun Ticaret Borsası
Samsun Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı 13,50 liradan satıldı.
Samsun Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı 13,50 liradan satıldı.
STB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|HUBUBAT
|Yemlik Arpa
|0,82
|0,84
|Ekmeklik Buğday
|0,90
|1,15
|HUBUBAT MAMULLERİ
|Buğday Unu Ekmek 50 kilogram
|83,00
|104,67
|Makarna
|1,41
|2,38
|YAĞLI TOHUMLAR
|Yağlık Ayçiçeği
|2,17
|2,35
| KURU MEYVELER
|Kabuklu Fındık
|13,50
|13,50
|KASAPLIK CANLI HAYVANLAR
|Kuzu
|275,00
| 300,00