Samsun Ticaret Borsası

Samsun Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı 9,68-11,55 liradan satıldı.

Samsun Ticaret Borsası

Samsun Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı 9,68-11,55 liradan satıldı.

STB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİ EN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

HUBUBAT
Ekmeklik Buğday 0,83 1,05
YAĞLI TOHUMLAR
Yağlık Ayçiçeği 2,42 2,55
ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ
Kabak Çekirdeği 33,81 33,81
KURU MEYVELER
Kabuklu Fındık 9,68 11,55
DİĞER ÜRÜNLER
Çemen 0,50 0,50

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