Samsun Ticaret Borsası
Samsun Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı 9,68-11,55 liradan satıldı.
Samsun Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı 9,68-11,55 liradan satıldı.
STB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|HUBUBAT
|Ekmeklik Buğday
|0,83
|1,05
|YAĞLI TOHUMLAR
|Yağlık Ayçiçeği
|2,42
|2,55
|ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ
|Kabak Çekirdeği
|33,81
|33,81
|KURU MEYVELER
|Kabuklu Fındık
|9,68
|11,55
| DİĞER ÜRÜNLER
|Çemen
|0,50
|0,50
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