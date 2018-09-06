Samsun Ticaret Borsası

Samsun Ticaret Borsasında (STB) iç fındığın kilogramı 25,50 liradan satıldı.

Samsun Ticaret Borsası

Samsun Ticaret Borsasında (STB) iç fındığın kilogramı 25,50 liradan satıldı.

STB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİ EN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

HUBUBAT
Mısır İrmiği 1,88 2,95
Ekmeklik Buğday 0,85 0,95
HUBUBAT MAMULLERİ
Mısır Unu 1,51 2,20
YAĞLI TOHUMLAR
Yağlık Ayçiçeği 2,41 2,50
BİTKİSEL YAĞLAR
Ayçiçek Yağı 1 kilogram

 5,78 6,43
KURU MEYVELER
İç Fındık 11-13 25,50 25,50

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