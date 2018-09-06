Samsun Ticaret Borsası
Samsun Ticaret Borsasında (STB) iç fındığın kilogramı 25,50 liradan satıldı.
Samsun Ticaret Borsasında (STB) iç fındığın kilogramı 25,50 liradan satıldı.
STB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|HUBUBAT
|Mısır İrmiği
|1,88
|2,95
|Ekmeklik Buğday
|0,85
|0,95
|HUBUBAT MAMULLERİ
|Mısır Unu
|1,51
|2,20
|YAĞLI TOHUMLAR
|Yağlık Ayçiçeği
|2,41
|2,50
|BİTKİSEL YAĞLAR
| Ayçiçek Yağı 1 kilogram
|5,78
|6,43
|KURU MEYVELER
|İç Fındık 11-13
|25,50
|25,50
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