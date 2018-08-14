Samsun Ticaret Borsası
Samsun Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı 10 liradan satıldı.
Samsun Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı 10 liradan satıldı.
STB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|HUBUBAT
|Yemlik Arpa
|0,80
|0,85
|İthal Arpa
|0,95
|0,95
|Ekmeklik Buğday
|0,96
|0,97
|HUBUBAT MAMÜLLERİ
|Buğday Kepeği dökme
|0,81
|0,87
|Bonkalite 40 kilogram
|34,94
|39,20
|YAĞLI TOHUMLAR
| İthal Ayçiçeği Tohumu Küspesi
|1,66
|1,86
|Haşhaş tohumu beyaz
|8,99
|9,15
|KURU MEYVELER
|Kabuklu Fındık
|10,00
| 10,00