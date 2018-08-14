Samsun Ticaret Borsası

Samsun Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı 10 liradan satıldı.

Samsun Ticaret Borsası

Samsun Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı 10 liradan satıldı.

STB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİ EN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

HUBUBAT
Yemlik Arpa 0,80 0,85
İthal Arpa 0,95 0,95
Ekmeklik Buğday 0,96 0,97
HUBUBAT MAMÜLLERİ
Buğday Kepeği dökme 0,81 0,87
Bonkalite 40 kilogram 34,94 39,20
YAĞLI TOHUMLAR
İthal Ayçiçeği Tohumu Küspesi

 1,66 1,86
Haşhaş tohumu beyaz 8,99 9,15
KURU MEYVELER
Kabuklu Fındık 10,00 10,00

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