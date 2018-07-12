Samsun Ticaret Borsası

Samsun Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı 11,38 liradan satıldı.

Samsun Ticaret Borsası

Samsun Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı 11,38 liradan satıldı.

STB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİ EN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

HUBUBAT
Yemlik Arpa 0,80 0,82
İthal Mısır 0,95 0,95
Ekmeklik Buğday 0,94 0,99
HUBUBAT MAMULLERİ
Buğday Kepeği 30 kilogram 22,58 22,58
Bonkalite 50 kilogram 47,28 48,28
KURU MEYVELER
Kabuklu Fındık

 11,38 11,38

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