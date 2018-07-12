Samsun Ticaret Borsası
Samsun Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı 11,38 liradan satıldı.
Samsun Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı 11,38 liradan satıldı.
STB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|HUBUBAT
|Yemlik Arpa
|0,80
|0,82
|İthal Mısır
|0,95
|0,95
|Ekmeklik Buğday
|0,94
|0,99
|HUBUBAT MAMULLERİ
|Buğday Kepeği 30 kilogram
|22,58
|22,58
|Bonkalite 50 kilogram
|47,28
|48,28
|KURU MEYVELER
| Kabuklu Fındık
|11,38
|11,38