Samsun Ticaret Borsası
Samsun Ticaret Borsasında (STB) iç fındığın kilogramı 19,75 liradan satıldı.
Samsun Ticaret Borsasında (STB) iç fındığın kilogramı 19,75 liradan satıldı.
STB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|HUBUBAT
|Yemlik Arpa
|0,82
|0,84
|Ekmeklik Buğday
|0,89
|1,02
|HUBUBAT MAMULLERİ
|Buğday Unu 50 kilogram
|62,00
|62,86
|Buğday Kepeği 35 kilogram
|27,51
|27,51
|YAĞLI TOHUMLAR
|Ayçiçeği Küspesi Tohumu
|1,43
|1,44
| KURU MEYVELER
|İç Fındık 11-13
|19,75
|19,75