Samsun Ticaret Borsası
Samsun Ticaret Borsasında (STB) iç fındığın kilogramı 23,50 liradan satıldı.
Samsun Ticaret Borsasında (STB) iç fındığın kilogramı 23,50 liradan satıldı.
STB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|HUBUBAT
|Yemlik Arpa
|0,82
|0,82
|İthal Arpa
|0,89
|0,95
|İthal Mısır
|1,03
|1,14
|Kırık Buğday
|0,91
|0,93
|HUBUBAT MAMULLERİ
|Bonkalite 40 kilogram
|39,60
|39,60
|Buğday Kepeği Dökme
|0,77
|0,84
| YAĞLI TOHUMLAR
|Ayçiçeği Küspesi
|1,41
|1,50
|KURU MEYVELER
|İç Fındık 13-15
|23,50
|23,50
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