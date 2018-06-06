Samsun Ticaret Borsası

Samsun Ticaret Borsasında (STB) iç fındığın kilogramı 23,50 liradan satıldı.

Samsun Ticaret Borsası

Samsun Ticaret Borsasında (STB) iç fındığın kilogramı 23,50 liradan satıldı.

STB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİ EN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

HUBUBAT
Yemlik Arpa 0,82 0,82
İthal Arpa 0,89 0,95
İthal Mısır 1,03 1,14
Kırık Buğday 0,91 0,93
HUBUBAT MAMULLERİ
Bonkalite 40 kilogram 39,60 39,60
Buğday Kepeği Dökme 0,77 0,84
YAĞLI TOHUMLAR
Ayçiçeği Küspesi 1,41 1,50
KURU MEYVELER
İç Fındık 13-15 23,50 23,50

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