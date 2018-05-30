Samsun Ticaret Borsası
Samsun Ticaret Borsasında (STB) iç fındığın kilogramı 12,11 - 13 liradan satıldı.
Samsun Ticaret Borsasında (STB) iç fındığın kilogramı 12,11 - 13 liradan satıldı.
STB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|HUBUBAT
|Yemlik Arpa
|0,89
|0,89
|Mısır İrmiği
|1,61
|1,61
|İthal Makarnalık Buğday
|1,15
|1,15
|İthal Buğday
|1,50
|1,50
|HUBUBAT MAMULLERİ
|Ekmeklik Buğday Unu 50 kilogram
|70,98
|70,98
|Buğday Kepeği Dökme
|0,83
|0,83
|ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ
|Kaşar Peyniri
|17,99
|17,99
|Zeytin
|19,01
|19,01
|KURU MEYVELER
|İç Fındık 9-11
|12,11
|13,00