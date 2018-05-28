Samsun Ticaret Borsası
Samsun Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı 9,60 liradan satıldı.
Samsun Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı 9,60 liradan satıldı.
STB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|HUBUBAT
|İthal Arpa
|0,91
|0,95
|İthal Mısır
|1,03
|1,07
|Kırık Buğday
|0,91
|0,91
|İthal Buğday
|0,88
|1,10
|HUBUBAT MAMULLERİ
|Dökme Buğday Kepeği
|0,77
|0,91
|ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ
|Et (Karkas)
|30,00
|30,03
|Et (Kuzu)
|34,00
|34,00
|Tavuk (Piliç Eti)
|5,60
|5,60
|KURU MEYVELER
|Kabuklu Fındık
|9,60
|9,60