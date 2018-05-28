Samsun Ticaret Borsası

Samsun Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı 9,60 liradan satıldı.

Samsun Ticaret Borsası

Samsun Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı 9,60 liradan satıldı.

STB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİ EN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

HUBUBAT
İthal Arpa 0,91 0,95
İthal Mısır 1,03 1,07
Kırık Buğday 0,91 0,91
İthal Buğday 0,88 1,10
HUBUBAT MAMULLERİ
Dökme Buğday Kepeği 0,77 0,91
ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ
Et (Karkas) 30,00 30,03
Et (Kuzu) 34,00 34,00
Tavuk (Piliç Eti) 5,60 5,60
KURU MEYVELER
Kabuklu Fındık 9,60 9,60

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et