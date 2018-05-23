Samsun Ticaret Borsası
Samsun Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı 8,80 ila 9,80 liradan satıldı.
Samsun Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı 8,80 ila 9,80 liradan satıldı.
STB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|HUBUBAT
|Soslu Mısır 60 gram
|12,39
|12,39
|YAĞLI TOHUMLAR
|Beyaz Ayçekirdeği 80 gram
|13,78
|13,78
|BİTKİSEL YAĞLAR
|Ayçiçek Yağı 1 kilo
|6,06
|6,13
|HAYVANSAL YAĞLAR
|Kavram Yağı
|2,50
|2,50
|ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ
|Et (Dana Bonfile)
|57,95
|70,05
|İnek Sütü
|1,02
|1,18
|KURU MEYVELER
|Kabuklu Fındık
|8,80
|9,80