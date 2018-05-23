Samsun Ticaret Borsası

Samsun Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı 8,80 ila 9,80 liradan satıldı.

Samsun Ticaret Borsası

Samsun Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı 8,80 ila 9,80 liradan satıldı.

STB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİ EN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

HUBUBAT
Soslu Mısır 60 gram 12,39 12,39
YAĞLI TOHUMLAR
Beyaz Ayçekirdeği 80 gram 13,78 13,78
BİTKİSEL YAĞLAR
Ayçiçek Yağı 1 kilo 6,06 6,13
HAYVANSAL YAĞLAR
Kavram Yağı 2,50 2,50
ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ
Et (Dana Bonfile) 57,95 70,05
İnek Sütü 1,02 1,18
KURU MEYVELER
Kabuklu Fındık 8,80 9,80

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