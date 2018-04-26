Samsun Ticaret Borsası
Samsun Ticaret Borsasında (STB) iç fındığın kilogramı 18,75 liradan satıldı.
Samsun Ticaret Borsasında (STB) iç fındığın kilogramı 18,75 liradan satıldı.
STB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|HUBUBAT
|İthal Mısır
|0,87
|0,89
|Ekmeklik Buğday
|0,90
|0,94
|İthal Buğday
|0,88
|1,33
|HUBUBAT MAMULLERİ
|Mısır Unu
|1,17
|1,17
|BİTKİSEL YAĞLAR
|Ayçiçek Yağı 1 kilogram
|6,40
|6,40
|Mısırözü Yağı yemeklik 1 kilogram
|6,91
|6,91
|ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ
|Beyaz Peynir
|15,00
|15,00
|Zeytin
|18,39
|18,39
|KURU MEYVELER
|İç Fındık 11-13
|18,75
|18,75
|DİĞER ÜRÜNLER
|Domates
|0,77
|2,17
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