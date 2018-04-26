Samsun Ticaret Borsası

Samsun Ticaret Borsasında (STB) iç fındığın kilogramı 18,75 liradan satıldı.

Samsun Ticaret Borsası

Samsun Ticaret Borsasında (STB) iç fındığın kilogramı 18,75 liradan satıldı.

STB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİ EN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

HUBUBAT
İthal Mısır 0,87 0,89
Ekmeklik Buğday 0,90 0,94
İthal Buğday 0,88 1,33
HUBUBAT MAMULLERİ
Mısır Unu 1,17 1,17
BİTKİSEL YAĞLAR
Ayçiçek Yağı 1 kilogram 6,40 6,40
Mısırözü Yağı yemeklik 1 kilogram 6,91 6,91
ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ
Beyaz Peynir 15,00 15,00
Zeytin 18,39 18,39
KURU MEYVELER
İç Fındık 11-13 18,75 18,75
DİĞER ÜRÜNLER
Domates 0,77 2,17

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