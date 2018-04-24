Samsun Ticaret Borsası

Samsun Ticaret Borsasında (STB) iç fındığın kilogramı 18,50 liradan satıldı.

Samsun Ticaret Borsası

Samsun Ticaret Borsasında (STB) iç fındığın kilogramı 18,50 liradan satıldı.

STB'de işlem gören ürünlerin en düşük ve en yüksek fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİ EN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

HUBUBAT
Çeltik 2,00 2,10
İthal Mısır 1,00 1,00
Ekmeklik Buğday 0,83 0,98
İthal Buğday 0,83 1,05
HUBUBAT MAMULLERİ
Buğday Kepeği 35 kilogram 24,00 24,00
Bonkalite 40 kilogram 37,00 37,00
ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ
İnek Sütü 0,90 1,40
KURU MEYVELER
İç fındık 11-13 18,50 18,50
DİĞER ÜRÜNLER
Armut 1,00 2,00
Ayva 0,50 0,50
Muz 3,50 3,50

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