Samsun Ticaret Borsası
Samsun Ticaret Borsasında (STB) iç fındığın kilogramı 18,50 liradan satıldı.
Samsun Ticaret Borsasında (STB) iç fındığın kilogramı 18,50 liradan satıldı.
STB'de işlem gören ürünlerin en düşük ve en yüksek fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|HUBUBAT
|Çeltik
|2,00
|2,10
|İthal Mısır
|1,00
|1,00
|Ekmeklik Buğday
|0,83
|0,98
|İthal Buğday
|0,83
|1,05
|HUBUBAT MAMULLERİ
|Buğday Kepeği 35 kilogram
|24,00
|24,00
|Bonkalite 40 kilogram
|37,00
|37,00
|ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ
|İnek Sütü
|0,90
|1,40
|KURU MEYVELER
|İç fındık 11-13
|18,50
|18,50
|DİĞER ÜRÜNLER
|Armut
|1,00
|2,00
|Ayva
|0,50
|0,50
|Muz
|3,50
|3,50
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