Samsun Ticaret Borsası
Samsun Ticaret Borsasında iç fındığın kilogramı 19,40 ila 20 liradan satıldı.
Samsun Ticaret Borsasında iç fındığın kilogramı 19,40 ila 20 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/lira) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|HUBUBAT
|Yemlik Arpa
|0,80
|0,80
|Ekmeklik Buğday
|0,90
|0,94
|İthal Buğday
|0,93
|0,96
|Bulgur
|1,98
|1,98
|BAKLİYAT ve MAMULLERİ
|Kuru Fasulye Barbunya
|6,44
|6,44
|Kırmızı Mercimek
|2,77
|2,77
|YAĞLI TOHUMLAR
| Susam (soyulmuş)
|5,36
|7,27
|KURU MEYVELER
|İç Fındık 11-13
|19,40
|20,00
|ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ
|Tahin
|8,50
|8,50