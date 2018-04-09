Samsun Ticaret Borsası

Samsun Ticaret Borsasında iç fındığın kilogramı 19,40 ila 20 liradan satıldı.

Samsun Ticaret Borsası

Samsun Ticaret Borsasında iç fındığın kilogramı 19,40 ila 20 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/lira) şöyle:

ÜRÜN CİNSİ EN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

HUBUBAT
Yemlik Arpa 0,80 0,80
Ekmeklik Buğday 0,90 0,94
İthal Buğday 0,93 0,96
Bulgur 1,98 1,98
BAKLİYAT ve MAMULLERİ
Kuru Fasulye Barbunya 6,44 6,44
Kırmızı Mercimek 2,77 2,77
YAĞLI TOHUMLAR
Susam (soyulmuş)

 5,36 7,27
KURU MEYVELER
İç Fındık 11-13 19,40 20,00
ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ
Tahin 8,50 8,50

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