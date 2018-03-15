Samsun Ticaret Borsası
Samsun Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı 9 ila 10 liradan satıldı.
Samsun Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı 9 ila 10 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|HUBUBAT
|Ekmeklik Buğday
|0,87
|0,95
|Kırık Buğday
|0,50
|0,50
|HUBUBAT MAMULLERİ
|Buğday Kepeği 35 kilogram
|25,00
|35,24
|Bonkalite 40 kilogram
|36,21
|36,24
|YAĞLI TOHUMLAR
|Yağlık Ayçiçeği
|1,40
|1,40
|ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ
| Kuru Soğan
|0,60
|0,60
|KURU MEYVELER
|Kabuklu Fındık
|9,00
|10,00
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