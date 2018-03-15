Samsun Ticaret Borsası

Samsun Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı 9 ila 10 liradan satıldı.

Samsun Ticaret Borsası

Samsun Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı 9 ila 10 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİ EN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

HUBUBAT
Ekmeklik Buğday 0,87 0,95
Kırık Buğday 0,50 0,50
HUBUBAT MAMULLERİ
Buğday Kepeği 35 kilogram 25,00 35,24
Bonkalite 40 kilogram 36,21 36,24
YAĞLI TOHUMLAR
Yağlık Ayçiçeği 1,40 1,40
ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ
Kuru Soğan

 0,60 0,60
KURU MEYVELER
Kabuklu Fındık 9,00 10,00

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