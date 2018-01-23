Samsun Ticaret Borsası
Samsun Ticaret Borsasında (STB), kabuklu fındığın kilogramı 8,55 ila 9,30 liradan satıldı.
Samsun Ticaret Borsasında (STB), kabuklu fındığın kilogramı 8,55 ila 9,30 liradan satıldı.
STB'de işlem gören hububat ile diğer ürünlerin günlük en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|HUBUBAT
|Yemlik Arpa
|0,88
|0,88
|Mısır İrmiği
|0,90
|1,33
|Mısır
|0,89
|0,89
|Ekmeklik Buğday
|0,90
|0,90
|Kırık Buğday
|0,80
|0,80
|İthal Buğday
|1,17
|1,26
|HUBUBAT MAMULLERİ
|Tandırlık Un 50 kilogram
|43,68
|49,00
| Buğday Unu 1.50
|67,00
|72,51
|Buğday Kepeği 35 kilogram
|21,00
|21,77
|HAYVANSAL YAĞLAR
|Kavram Yağı
|2,50
|2,50
|KURU MEYVELER
|Kabuklu Fındık
|8,55
|9,30
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