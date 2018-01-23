Samsun Ticaret Borsası

Samsun Ticaret Borsasında (STB), kabuklu fındığın kilogramı 8,55 ila 9,30 liradan satıldı.

Samsun Ticaret Borsası

Samsun Ticaret Borsasında (STB), kabuklu fındığın kilogramı 8,55 ila 9,30 liradan satıldı.

STB'de işlem gören hububat ile diğer ürünlerin günlük en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİ EN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

HUBUBAT
Yemlik Arpa 0,88 0,88
Mısır İrmiği 0,90 1,33
Mısır 0,89 0,89
Ekmeklik Buğday 0,90 0,90
Kırık Buğday 0,80 0,80
İthal Buğday 1,17 1,26
HUBUBAT MAMULLERİ
Tandırlık Un 50 kilogram 43,68 49,00
Buğday Unu 1.50

 67,00 72,51
Buğday Kepeği 35 kilogram 21,00 21,77
HAYVANSAL YAĞLAR
Kavram Yağı 2,50 2,50
KURU MEYVELER
Kabuklu Fındık 8,55 9,30

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