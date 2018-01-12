Samsun Ticaret Borsası
Samsun Ticaret Borsasında (STB), iç fındığın kilogramı 17,17 liradan satıldı.
Samsun Ticaret Borsasında (STB), iç fındığın kilogramı 17,17 liradan satıldı.
STB'de işlem gören hububat ile diğer ürünlerin günlük en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|HUBUBAT
|Yemlik Arpa
|0,75
|0,80
|İthal Arpa
|0,73
|0,74
|Pirinç
|4,20
|4,50
|Ekmeklik Buğday
|0,94
|0,97
|Kırık Buğday
|0,80
|0,80
|İthal Buğday
|0,76
|0,95
|HUBUBAT MAMULLERİ
|Ekmeklik Buğday Unu 50 kilogram
|72,75
|72,75
|Buğday Kepeği 35 kilogram
|25,65
|25,65
|Bonkalite 40 kilogram
|35,57
|35,57
|YAĞLI TOHUMLAR
|Yağlık Ayçiçeği
|1,50
|1,58
|KURU MEYVELER
|İç Fındık 9-14
|17,17
|17,17
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