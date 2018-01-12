Samsun Ticaret Borsası

Samsun Ticaret Borsasında (STB), iç fındığın kilogramı 17,17 liradan satıldı.

Samsun Ticaret Borsası

Samsun Ticaret Borsasında (STB), iç fındığın kilogramı 17,17 liradan satıldı.

STB'de işlem gören hububat ile diğer ürünlerin günlük en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİ EN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

HUBUBAT
Yemlik Arpa 0,75 0,80
İthal Arpa 0,73 0,74
Pirinç 4,20 4,50
Ekmeklik Buğday 0,94 0,97
Kırık Buğday 0,80 0,80
İthal Buğday 0,76 0,95
HUBUBAT MAMULLERİ
Ekmeklik Buğday Unu 50 kilogram 72,75 72,75
Buğday Kepeği 35 kilogram 25,65 25,65
Bonkalite 40 kilogram 35,57 35,57
YAĞLI TOHUMLAR
Yağlık Ayçiçeği 1,50 1,58
KURU MEYVELER
İç Fındık 9-14 17,17 17,17

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