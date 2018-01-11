Samsun Ticaret Borsası

Samsun Ticaret Borsasında (STB) iç fındığın kilogramı 16,50 liradan satıldı.

Samsun Ticaret Borsası

Samsun Ticaret Borsasında (STB) iç fındığın kilogramı 16,50 liradan satıldı.

STB'de işlem gören hububat ile diğer ürünlerin günlük en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİ EN DÜŞÜK (LİRA)

EN YÜKSEK (LİRA)

HUBUBAT
İthal Buğday 1,06 1,07
YAĞLI TOHUMLAR
Tohumu Beyaz Haşhaş 0,95 1,02
Kuru Meyveler
İç Fındık 9-13 16,50 16,50
İç Fındık 13 buruşuk 16,26 16,26
ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ
İnek Sütü 1,30 1,30

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et