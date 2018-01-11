Samsun Ticaret Borsası
Samsun Ticaret Borsasında (STB) iç fındığın kilogramı 16,50 liradan satıldı.
Samsun Ticaret Borsasında (STB) iç fındığın kilogramı 16,50 liradan satıldı.
STB'de işlem gören hububat ile diğer ürünlerin günlük en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK (LİRA)
|EN YÜKSEK (LİRA)
|HUBUBAT
|İthal Buğday
|1,06
|1,07
|YAĞLI TOHUMLAR
|Tohumu Beyaz Haşhaş
|0,95
|1,02
|Kuru Meyveler
|İç Fındık 9-13
|16,50
|16,50
|İç Fındık 13 buruşuk
|16,26
|16,26
|ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ
|İnek Sütü
|1,30
|1,30
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