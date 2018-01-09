Samsun Ticaret Borsası
Samsun Ticaret Borsasında (STB) iç fındığın kilogramı 17,50 liradan satıldı.
Samsun Ticaret Borsasında (STB) iç fındığın kilogramı 17,50 liradan satıldı.
STB'de işlem gören hububat ile diğer ürünlerin günlük en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK (LİRA)
|EN YÜKSEK (LİRA)
|HUBUBAT
|Mısır İrmiği
|1,34
|1,68
|Kırık Pirinç
|1,23
|1,23
|Ekmeklik Buğday
|0,95
|1,02
|İthal Buğday
|0,85
|1,02
|YAĞLI TOHUMLAR
|Yağlık Ayçiçeği
|1,60
|1,60
|İç Fındık 11-13
|17,50
|17,50
|DİĞER ÜRÜNLER
|Çemen
|0,80
|0,80