Samsun Ticaret Borsası

Samsun Ticaret Borsasında (STB) iç fındığın kilogramı 17,50 liradan satıldı.

Samsun Ticaret Borsası

Samsun Ticaret Borsasında (STB) iç fındığın kilogramı 17,50 liradan satıldı.

STB'de işlem gören hububat ile diğer ürünlerin günlük en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİ EN DÜŞÜK (LİRA)

EN YÜKSEK (LİRA)

HUBUBAT
Mısır İrmiği 1,34 1,68
Kırık Pirinç 1,23 1,23
Ekmeklik Buğday 0,95 1,02
İthal Buğday 0,85 1,02
YAĞLI TOHUMLAR
Yağlık Ayçiçeği 1,60 1,60
İç Fındık 11-13 17,50 17,50
DİĞER ÜRÜNLER
Çemen 0,80 0,80

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