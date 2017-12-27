Samsun Ticaret Borsası
Samsun Ticaret Borsasında (STB), kabuklu fındığın kilogramı 9 liradan satıldı.
Samsun Ticaret Borsasında (STB), kabuklu fındığın kilogramı 9 liradan satıldı.
STB'de işlem gören hububat ile diğer ürünlerin en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|HUBUBAT
|Mısır Sılajı
|0,13
|0,13
|Pirinç
|3,62
|0,62
|Ekmeklik Buğday
|0,70
|0,70
|İthal Buğday
|0,80
|0,80
|HUBUBAT MAMULLERİ
|Buğday Unu 50 kilogram
|90,91
|90,91
|Bulgur
|1,60
|1,70
|Makarna
|1,56
|1,68
|Mısır Unu
|1,07
|1,07
|YAĞLI TOHUMLAR
|Susam (soyulmuş)
|5,43
|5.66
|KURU MEYVELER
|Kabuklu Fındık
|9,00
|9,00
|Kestane
|5,00
|6,00