Samsun Ticaret Borsası

Samsun Ticaret Borsasında (STB), kabuklu fındığın kilogramı 9 liradan satıldı.

Samsun Ticaret Borsası

Samsun Ticaret Borsasında (STB), kabuklu fındığın kilogramı 9 liradan satıldı.

STB'de işlem gören hububat ile diğer ürünlerin en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİ EN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

HUBUBAT
Mısır Sılajı 0,13 0,13
Pirinç 3,62 0,62
Ekmeklik Buğday 0,70 0,70
İthal Buğday 0,80 0,80
HUBUBAT MAMULLERİ
Buğday Unu 50 kilogram 90,91 90,91
Bulgur 1,60 1,70
Makarna 1,56 1,68
Mısır Unu 1,07 1,07
YAĞLI TOHUMLAR
Susam (soyulmuş) 5,43 5.66
KURU MEYVELER
Kabuklu Fındık

 9,00 9,00
Kestane

 5,00 6,00






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