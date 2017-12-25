Samsun Ticaret Borsası
Samsun Ticaret Borsasında (STB), kabuklu fındığın kilogramı 9,25-9,80 liradan satıldı.
Samsun Ticaret Borsasında (STB), kabuklu fındığın kilogramı 9,25-9,80 liradan satıldı.
STB'de işlem gören hububat ile diğer ürünlerin en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|HUBUBAT
|Arpa
|0,90
|0,90
|Ekmeklik Buğday
|0,82
|0,85
|HUBUBAT MAMULLERİ
|Razmol 40 kilogram
|31,62
|31,62
|Bonkalite 50 kilogram
|42,25
|42,25
|BAKLİYAT VE MAMULLERİ
|Taze Fasülye ve Barbunya
|1,90
|1,90
|YAĞLIK TOHUMLAR
|Yağlık Ayçiçek
|1,60
|1,70
|ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ
|İnek Sütü
|1,25
|1.25
|KURU MEYVELER
|Kabuklu Fındık
|9,25
|9,80
|YAŞ MEYVELER
|Kızılcık
|4,00
|4,00