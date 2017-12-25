Samsun Ticaret Borsası

Samsun Ticaret Borsasında (STB), kabuklu fındığın kilogramı 9,25-9,80 liradan satıldı.

Samsun Ticaret Borsası

Samsun Ticaret Borsasında (STB), kabuklu fındığın kilogramı 9,25-9,80 liradan satıldı.

STB'de işlem gören hububat ile diğer ürünlerin en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİ EN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

HUBUBAT
Arpa 0,90 0,90
Ekmeklik Buğday 0,82 0,85
HUBUBAT MAMULLERİ
Razmol 40 kilogram 31,62 31,62
Bonkalite 50 kilogram 42,25 42,25
BAKLİYAT VE MAMULLERİ
Taze Fasülye ve Barbunya 1,90 1,90
YAĞLIK TOHUMLAR
Yağlık Ayçiçek 1,60 1,70
ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ
İnek Sütü 1,25 1.25
KURU MEYVELER
Kabuklu Fındık

 9,25 9,80
YAŞ MEYVELER
Kızılcık 4,00 4,00




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