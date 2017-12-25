Samsun Ticaret Borsası

Samsun Ticaret Borsasında (STB), kabuklu fındığın kilogramı 9,25-9,80 liradan satıldı.



STB'de işlem gören hububat ile diğer ürünlerin en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:





ÜRÜN CİNSİ EN DÜŞÜK



(LİRA)



EN YÜKSEK



(LİRA)



HUBUBAT Arpa 0,90 0,90 Ekmeklik Buğday 0,82 0,85 HUBUBAT MAMULLERİ Razmol 40 kilogram 31,62 31,62 Bonkalite 50 kilogram 42,25 42,25 BAKLİYAT VE MAMULLERİ Taze Fasülye ve Barbunya 1,90 1,90 YAĞLIK TOHUMLAR Yağlık Ayçiçek 1,60 1,70 ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ İnek Sütü 1,25 1.25 KURU MEYVELER Kabuklu Fındık



9,25 9,80 YAŞ MEYVELER



Kızılcık 4,00 4,00







