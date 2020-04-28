SAMSUN Terme'de pastanede çıkan yangın korkuttu
Terme'de pastanede çıkan yangın korkuttuSAMSUN'un Terme ilçesinde bir pastanede lokma makinesinden yangın çıktı.
28.04.2020 00:33 | Son Güncelleme: 28.04.2020 00:35
Terme'de pastanede çıkan yangın korkuttu
SAMSUN'un Terme ilçesinde bir pastanede lokma makinesinden yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında maddi hasar oluştu.
Yangın, saat 19.30 sıralarında Terme ilçesi Fenk Mahallesi'nde çıktı. Bir pastaneden yükselen dumanları gören vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede alevler pastaneyi sardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangında maddi hasar oluştu. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.
Kaynak: DHA