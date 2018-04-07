Samsun Tem Şubesi 45 Öğrenciyi Kampa Gönderdi

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yürütülen "Genç Adımlar Kampa" projesi kapsamında 45 kız öğrenciyi Kırşehir'e gönderdi.

İl Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenen uğurlama törenine Emniyet Müdür Yardımcısı Faruk Demir, Terörle Mücadele Şubesi Müdürü Mustafa Rauf Akgün, çalışanlar, öğrenci ve veliler katıldı.

Otobüse bindirilen öğrenciler, 06-09 Nisan 2018 tarihleri arasında Kırşehir Ahi Evran Gençlik Kampına uğurlandı.

Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı tarafından "Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri" kapsamında terör örgütlerinin eleman kazanımların engellenebilmesi için okul çağlarından itibaren gençlerin terörden korunması, terör ve terör örgütlerinin faaliyetlerine karşı farkındalık oluşturularak bilinçlendirilmeleri, şiddete varan aşırılıkların önlenmesi ve terör örgütlerinin propagandalarının etkisiz hale getirilmesi amacıyla çeşitli sosyal ve kültürel faaliyetler yapıldığı belirtildi.

Yapılan faaliyetlerle Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen öğrencilerin bir araya getirilerek ortak yaşama kültürünün kazandırılması ve ön yargıların kırılmasının amaçlandığı kaydedildi.