Samsun Teknopark ve Ar-Ge Buluşmaları toplantısı başladı.

Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salonu'nda düzenlenen toplantının açılışında, Türkiye'nin yüksek teknoloji alanında çok önemli çalışmalar yapma ihtiyacı bulunduğunu söyledi.

Bu alanda önemli markalar oluşturma gerçeğini görmek ve buna göre adımlar atılması gerektiğini vurgulayan Kaymak, Samsun'un ve şehirdeki şirketlerin yüksek teknoloji alanındaki potansiyelini değerlendirmelerinin önemine değindi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç de Samsun Teknopark'ın üniversite, sanayi ve kamu iş birliğinin en güzel örneklerinden biri olduğunu dile getirdi.

Samsun Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Kuran ise ülkenin refahı, mutluluğu ve muasır medeniyetler seviyesine çıkması, kişi başına düşen milli gelirin artması, vatandaşların müreffeh yaşaması için çalıştıklarını anlattı.

Samsun Teknopark olarak 2014 yılının sonunda başladıkları çalışmalarını artırarak sürdürdüklerine işaret eden Kuran, şehirdeki sanayicilere, girişimcilere ve öğrencilere destek olmayı amaçladıklarına dikkati çekti.

Kuran, şehirde ayrıca inovasyon merkezi de açılacağını dile getirdi.

Toplantı, açılış konuşmalarının ardından EUREKA ITEA Başkanı Zeynep Sarılar'ın "Teknolojide Trendler ve Çözümler" başlıklı sunumuyla devam etti.

Sarılar, yenilik kavramının ve yeni bir fikri ekonomiye kazandırmanın önemine değinerek, şunları kaydetti:

"Artık ekonomide kapalı kapılar ardında 'Ben ne yapabilirim' düşüncesinin dönemi geçti. İnsanlarla, müşterilerle çalışıyor, görüşüyor olmak lazım. Hızlı büyümeye inanmak gerekiyor. Güven odaklı iş birlikleri kurmak gerekiyor. Yani sanayicimizin güven içerisinde, 'Benim sorunum bu' diyeceği bir ortam oluşması gerekiyor. Burada bütün paydaşların bir araya gelerek iş birliği yapacağı bir platform lazım. Görüyorum ki Samsun'da bu oluşmuş."

Yarın sona erecek ve Samsun Teknoloji Buluşmaları Fuarı etkinliği de düzenlenen toplantı kapsamında teknoloji ve girişimci şirketlerin stantları ziyaret edebilecek.

Toplantıda, "Millileşme Yolunda Stratejik Teknolojiler" ve "Teknoloji ve İnovasyon" gibi başlıklar altında paneller de düzenlenecek.

Kaynak: AA