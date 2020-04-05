Samsun Teknopark'ta yerli "video laringoskop" cihazının prototipi üretildi Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) öğretim üyeleri tarafından, acil serviste duyulan ihtiyaç üzerine tasarlanan yerli "video laringoskop" cihazının prototipi Samsun Teknopark'ta üretildi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) öğretim üyeleri tarafından, acil serviste duyulan ihtiyaç üzerine tasarlanan yerli "video laringoskop" cihazının prototipi Samsun Teknopark'ta üretildi.

OMÜ'den yapılan açıklamada, Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalından Dr. Öğr. Üyesi Fatih Çalışkan'ın acil serviste tespit ettiği ihtiyaç doğrultusunda, solunum güçlüğü çeken hastaların entübe edilmesinde kullanılan video laringoskop cihazının yerli tasarımını, Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Selim Aras, Endüstri Mühendisliği bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Naci Murat ve tasarımcı Ufuk Karabey'in de içinde bulunduğu çalışma ekibi yaptı.

Samsun Teknopark Prototip Atölyesi'nde geliştirilen cihazın prototipi üretildi.

"Amacımız video laringoskop cihazının yerli ve milli olarak üretilmesi"

Dr. Öğr. Üyesi Fatih Çalışkan, amaçlarının video laringoskop cihazının yerli ve milli olarak üretilmesi olduğunu vurgulayarak "Piyasada 30 bin lira değerinde olan video laringoskop cihazının, daha uygun maliyet ve geliştirilmiş özellikleriyle hastanelerimizin ihtiyaçlarını karşılamasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Cihazın geliştirilmesine katkı sağlayan Samsun Teknopark Genel Müdürü Buğra Çolak ise teknoparkların var oluş sebeplerinin bilim insanlarının buluşlarını hayata geçirmek olduğunu; Samsun Teknopark Prototip Atölyesi'nin üniversite ve Samsun sanayisinin yenilikçi çalışmalarına her zaman destek vereceğini kaydetti.

Kaynak: AA