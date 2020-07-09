Samsun Teknopark Kuluçka Firması Adapha Yapay Zeka 1 milyon 250 bin liralık yatırım aldı Samsun Teknopark Kuluçka Firması Adapha Yapay Zeka, 1 milyon 250 bin liralık ilk yatırımını aldı.

Samsun Teknopark Kuluçka Firması Adapha Yapay Zeka, 1 milyon 250 bin liralık ilk yatırımını aldı.

Samsun Teknopark'tan yapılan açıklamaya göre, TÜBİTAK 1512 (BİGG) desteğiyle Samsun Teknopark Kuluçka Merkezi'nde Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğr. Gör. Sema Gül Türk tarafından kurulan Adapha Yapay Zeka firması, Keiretsu Forum tarafından 1 milyon 200 bin değerlemeyle ilk yatırımını aldı.

İrternet ortamında gerçekleştirilen imza etkinliğine OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran, Samsun Teknopark Genel Müdürü Dr. Buğra Çolak, OMÜ-Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Mortaş, Teknopark Genel Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Osman Özkoç, Keiretsu Forum Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Hulusi Berik, yatırımcı Ali Aksakarya ve Adapha Yapay Zeka'nın kurucusu Türk katıldı.

Kuran, üniversitelerinde fikri ve projesi bulunanlara destek olduklarını söyledi.

Türk'ün projesini daha önce gerçekleştirilen proje pazarı etkinliğinde birinci seçtiklerine işaret eden Kuran, "Ardından BİGG açıklandı. Biz de doğru karar verildiğini görmüş olduk. Sonrasında Samsun Teknopark olarak gerçekleştirdiğimiz yatırım etkinliğinde sunum yapan hocamızın projesi yatırım aldı. Bu tarz yatırımların olması bizi mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

Bu yatırımın maddi değerinden çok manevi değeribulunduğunu vurgulayan Kuran, "Bu yatırım diğer girişimci ve akademisyenlerimizi teşvik edecektir. 'Biz de yatırım alabiliriz, biz de projeler çıkarabiliriz' algısı oluşacaktır. Bu açıdan da bu yatırım ayrı bir önem taşımaktadır." dedi.

Hulusi Berik ise Türk'ün hakim olduğu bilgiyi kendilerine aktarmasının yatırım yapmalarında etkili olduğunu dile getirerek, yatırımı yapay zeka alanında çalışmaları olan Ali Aksakarya ile gerçekleştireceklerini aktardı.

Aksakarya ise geliştirdikleri bilgi birikimini Türk ile tanıştıktan sonra daha anlamlı ve teknolojik olarak farklılık katacak bir alanda ortaya çıkarmak istediklerine dikkati çekerek, "İlk günden itibaren içinde olmayı çok istediğimiz bir projeydi. Öğrendiklerimizi ortaya çıkarmak için çalışmalara başladık." diye konuştu.

Sema Gül Türk, fikrine önem veren herkese teşekkür ederek, proje konusunda çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Çolak da yatırım her açıdan önem taşıdığını belirterek, "Diğer girişimcilerimize, başarılı projeleriniz olduğunda yatırım alabileceğiniz ağlarla bizim aracılığımızla irtibat kurabileceklerini de göstermiş oluyoruz. Yatırım ikliminin oluşması için önemli bir adım oldu." dedi.

Kaynak: AA